Снимки со спутника спасли от лишения прав водителя из Екатеринбурга

Первый суд вынес решение о лишении мужчины водительских прав. Тогда он обратился к юристам и обжаловал решение, сообщает Е1. В результате юристы предоставили снимки с «Яндекс.Карт», на которых было видно, что сплошная разделительная линия на дороге отсутствует. Также они проехали по маршруту и сняли все на видео.