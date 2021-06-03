Снимки со спутника спасли от лишения прав водителя из Екатеринбурга

Снимки со спутника спасли от лишения прав водителя из Екатеринбурга
Снимки со спутника спасли от лишения прав водителя из Екатеринбурга
Вчера, 23:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Благодаря снимкам со спутника бизнесмен из Екатеринбурга доказал в суде Нижнего Тагила, что не нарушал правила дорожного движения.

За пересечение сплошной на трассе в районе Кушвы в декабре 2020 года уральцу грозило лишение водительских прав, так как сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушение на камеру. Однако видео снималось на расстоянии одного километра, поэтому разметку видно не было. По словам бизнесмена, он не нарушал ПДД.

Первый суд вынес решение о лишении мужчины водительских прав. Тогда он обратился к юристам и обжаловал решение, сообщает Е1. В результате юристы предоставили снимки с «Яндекс.Карт», на которых было видно, что сплошная разделительная линия на дороге отсутствует. Также они проехали по маршруту и сняли все на видео.

В результате суд принял аргументацию и отменил первое решение.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
Материалы по теме:
водительские праванарушение ПДДПДДНижний ТагилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы