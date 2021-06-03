Снимки со спутника спасли от лишения прав водителя из Екатеринбурга

За пересечение сплошной на трассе в районе Кушвы в декабре 2020 года уральцу грозило лишение водительских прав, так как сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушение на камеру. Однако видео снималось на расстоянии одного километра, поэтому разметку видно не было. По словам бизнесмена, он не нарушал ПДД.
Первый суд вынес решение о лишении мужчины водительских прав. Тогда он обратился к юристам и обжаловал решение, сообщает Е1. В результате юристы предоставили снимки с «Яндекс.Карт», на которых было видно, что сплошная разделительная линия на дороге отсутствует. Также они проехали по маршруту и сняли все на видео.
В результате суд принял аргументацию и отменил первое решение.