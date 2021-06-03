Тотальная проверка пунктов приема металлолома прошла в Нижнем Тагиле

При проверке в металлоприемке на улице Кирова был выявлен ряд нарушений. В уполномоченные органы направлены документы о лишении лицензии юрлица. Также нарушения зафиксированы в пункте приема на Северном шоссе. Там был обнаружен сданный на утилизацию автомобиль, который был похищен. В точке на улице Максима Горького часть металла принималась без записи в журнал учета.