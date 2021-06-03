Тотальная проверка пунктов приема металлолома прошла в Нижнем Тагиле

Тотальная проверка пунктов приема металлолома прошла в Нижнем Тагиле
Тотальная проверка пунктов приема металлолома прошла в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:37ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Тщательную проверку пунктов приема металлолома провели полицейские в Нижнем Тагиле, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Проверки коснулись не только пунктов, которые работают нелегально, но и точек, у которых есть лицензия на прием и обработку металлолома.

Поводом для проведения стали заявления от операторов связи. С конца апреля и до середины мая 2021 года было зарегистрировано около 10 случаев хищения кабелей и 20 случаев покушения на кражу. После воровства, операторам пришлось ремонтировать кабеля для того, чтобы восстановить услуги связи для тагильчан.

По фактам хищения кабелей задержана ранее судимая 34-летняя женщина. В ее поимке помогли записи с камер видеонаблюдения, тагильчанку задержали с поличным. Сейчас установлена ее причастность к восьми фактам краж имущества операторов в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила и возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Женщина дала признательные показания и рассказала, куда сдавала похищенное имущество.

Отмечается, что раскрытие преступлений, связанных с хищением металла находится под контролем у начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.

При проверке в металлоприемке на улице Кирова был выявлен ряд нарушений. В уполномоченные органы направлены документы о лишении лицензии юрлица. Также нарушения зафиксированы в пункте приема на Северном шоссе. Там был обнаружен сданный на утилизацию автомобиль, который был похищен. В точке на улице Максима Горького часть металла принималась без записи в журнал учета.

В полиции отметили, что профилактика краж металла ведется постоянно. По сравнению с 2020 годом число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 40%. Так, в 2021 году зафиксировано таких преступлений.

Фото:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Напомним, в конце апреля в Нижнем Тагиле был задержан житель поселка Рудника III Интернационала, который подозревается в попытке хищения металлолома весом около 300 килограмм с производственной базы. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело за покушение на кражу (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 158).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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