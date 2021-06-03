Убийство туристки и нелегальные микрокредиты. Итоги дня в Свердловской области

Поиски 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой завершены в Нижнесергинском районе Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Поисками женщины занималась полиция и волонтеры. Стало известно, что в местном магазине в Нижних Сергах были куплены алкоголь и продукты питания. Для оплаты использовалась банковская карта пропавшей. Однако покупку совершила не Анастасия, а местная жительница. Она проживала в шалаше в лесу вместе со своим сожителем, который находится в федеральном розыске. Именно эту пару подозревают в убийстве. Мужчина и женщина были обнаружены на берегу реки, а при задержании оказывали сопротивление. Сейчас они сознались в преступлении, тело погибшей до сих пор не найдено.