В России создали крупную токенизационную платформу

Сама Atomyze занимается токенизацией физических активов, то есть переводит их в цифровую форму. «Норникель» (MOEX: GMKN) вошел в число первых эмитентов Atomyze. Корпорация еще в минувшем году выпустила на этой площадке токены на собственные металлы. Об этом информирует interfax.ru.