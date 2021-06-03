В России создали крупную токенизационную платформу

В России создали крупную токенизационную платформу
В России создали крупную токенизационную платформу
Вчера, 22:30ОбществоФото: TAdviser
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии, которую посвятили цифровым финансовым активам, руководитель холдинга «Интеррос» Сергей Батехин сообщил, что его организация присоединилась к консорциуму инвесторов блокчейн-платформы Atomyze.

Сама Atomyze занимается токенизацией физических активов, то есть переводит их в цифровую форму. «Норникель» (MOEX: GMKN) вошел в число первых эмитентов Atomyze. Корпорация еще в минувшем году выпустила на этой площадке токены на собственные металлы. Об этом информирует interfax.ru.

Токены торгуются на Лондонской и Венской биржах. Уже запланирован их листинг и на остальных крупнейших площадках планеты. Платформа Atomyze открыта в юрисдикции Швейцарии. На данный момент она ожидает лицензии от Центробанка. В конце минувшего месяца представители Российского союза промышленников и предпринимателей попросили ЦБ ускорить темпы лицензирования токенизационных платформ в РФ.

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