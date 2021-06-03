В России создали крупную токенизационную платформу

Сама Atomyze занимается токенизацией физических активов, то есть переводит их в цифровую форму. «Норникель» (MOEX: GMKN) вошел в число первых эмитентов Atomyze. Корпорация еще в минувшем году выпустила на этой площадке токены на собственные металлы. Об этом информирует interfax.ru.
Токены торгуются на Лондонской и Венской биржах. Уже запланирован их листинг и на остальных крупнейших площадках планеты. Платформа Atomyze открыта в юрисдикции Швейцарии. На данный момент она ожидает лицензии от Центробанка. В конце минувшего месяца представители Российского союза промышленников и предпринимателей попросили ЦБ ускорить темпы лицензирования токенизационных платформ в РФ.