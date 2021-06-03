За ограбление шести старушек и избиение одной из них уралец получил 12 лет колонии

В июле 2020 года уралец ограбил шесть пенсионерок. Также одну из них, 92-летнюю женщину, избил для того, чтобы проникнуть в ее квартиру и забрать ювелирные украшения, сообщает Е1 со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что для попадания в жилище потерпевших мужчина представлялся либо сотрудником управляющей компании, либо социальным работником.