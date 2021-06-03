За ограбление шести старушек и избиение одной из них уралец получил 12 лет колонии

За ограбление шести старушек и избиение одной из них уралец получил 12 лет колонии
За ограбление шести старушек и избиение одной из них уралец получил 12 лет колонии
Вчера, 22:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К 12 годам лишения свободы Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя. Его признали виновным в кражах, разбое и грабеже с применением насилия. Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины.

В июле 2020 года уралец ограбил шесть пенсионерок. Также одну из них, 92-летнюю женщину, избил для того, чтобы проникнуть в ее квартиру и забрать ювелирные украшения, сообщает Е1 со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что для попадания в жилище потерпевших мужчина представлялся либо сотрудником управляющей компании, либо социальным работником.

Свое наказание свердловчанин будет отбывать в колонии строгого режима.

Напомним, в конце мая стало известно, что цыганкам, грабившим свердловских пенсионеров под видом социальных работников, грозит до двух лет лишения свободы. Общая сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ограблениеколонияпенсионеркиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы