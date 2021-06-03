За оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы

Жители Екатеринбурга приобрели фальшивые деньги, а затем расплатились ими с курьером одного из ресторанов японской кухни. За сбыт фальшивых купюр им грозит 8 лет тюрьмы.

Три поддельные банковские купюры достоинством 5 тысяч рублей приобрел екатеринбуржец через один из сайтов объявлений в октябре 2020 года. Сбывать фальшивки мужчина вместе с супругой решили, заказывая доставку еды. Они трижды расплатились пятитысячными купюрами, после чего скрылись с места преступления. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), передано в суд. Обвиняемые екатеринбуржцы 1998 и 1999 годов рождения в полном объеме признали свою вину, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, в селе Краснополье под Нижний Тагилом 35-летний мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов. В полицию об этом заявил индивидуальный предприниматель. В пригороде Нижнего Тагила мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов

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