За оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы

За оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы
За оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы
Сегодня, 18:29ОбществоФото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга приобрели фальшивые деньги, а затем расплатились ими с курьером одного из ресторанов японской кухни. За сбыт фальшивых купюр им грозит 8 лет тюрьмы.

Три поддельные банковские купюры достоинством 5 тысяч рублей приобрел екатеринбуржец через один из сайтов объявлений в октябре 2020 года.

Сбывать фальшивки мужчина вместе с супругой решили, заказывая доставку еды. Они трижды расплатились пятитысячными купюрами, после чего скрылись с места преступления.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), передано в суд.

Обвиняемые екатеринбуржцы 1998 и 1999 годов рождения в полном объеме признали свою вину, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в селе Краснополье под Нижний Тагилом 35-летний мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов. В полицию об этом заявил индивидуальный предприниматель.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
деньгипрокуратурауголовное делоедаобществосупругикурьерфальшивые деньгиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы