За смерть двух пешеходов в результате ДТП свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмы

Свердловчанину, который скрылся с места аварии, грозит до 15 лет лишения свободы за смерть двух женщин-пешеходов в результате ДТП в Качканаре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 марта 2021 года на улице Свердлова в Качканаре. Водитель Honda Integra на скорости 60 километров в час (при существующем ограничении в 20 километров в час) на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пожилых женщин. В результате наезда они получили травмы и были доставлены в больницу, где в скором времени скончались. Обвиняемый оставил место происшествия, бросив автомобиль в другом районе города. Его впоследствии обнаружили сотрудники полиции. Обвиняемый, явившись на следующий день с явкой с повинной, признал свою вину в инкриминируемом деянии, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В данный момент ведомство направило в суд уголовное дело по данному ДТП. Его фигуранту — ранее неоднократно судимому за кражи и угоны жителю Нижнетуринского района 1990 года рождения предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Напомним, 25 мая пожилой водитель на Вагонке в Нижнем Тагиле сбил 14-летнюю девочку и уехал с места аварии. 76-летний водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметил ребенка. Пожилой водитель сбил 14-летнюю девочку и уехал на Вагонке в Нижнем Тагиле

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