Демонтаж бывшей воинской части на Вые запланирован на этот год

При корректировке бюджета в конце мая на цели снова воинской части предусмотрели 10 миллионов рублей. Сейчас готовится план работ. Затем на конкурсной основе будет выбран подрядчик, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
Очень надеюсь, что найдутся подрядчики, которые за эти деньги снесут воинскую часть. Предложения разнятся. Самое большое составило 170 миллионов. Таких денег у нас в бюджете у нас нет. Но 10 миллионов заложено,сказал глава города.
Мэр подчеркнул особую важность задачи сноса объекта с учетом того, что на этом месте на будущий год запланировано строительство детского сада на 170 мест. Кроме того, там, по его словам, должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому «площадку надо зачищать, землю рекультивировать».