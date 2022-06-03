Демонтаж бывшей воинской части на Вые запланирован на этот год

Очень надеюсь, что найдутся подрядчики, которые за эти деньги снесут воинскую часть. Предложения разнятся. Самое большое составило 170 миллионов. Таких денег у нас в бюджете у нас нет. Но 10 миллионов заложено,сказал глава города.