Глава Нижнего Тагила Пинаев и депутат Госдумы Рябцева оценили реализацию нацпроектов

Особенно важным пунктом их программы стало посещение реконструируемого в этом году парка культуры и отдыха Металлургов. К благоустройству данной общественной территории приступили в апреле. На работы выделено около 114 миллионов рублей. На данный момент практически завершена подготовка к замене асфальта и коммуникаций, приобретено игровое оборудование, обустраивается площадка для скейтеров, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.