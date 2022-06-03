Глава Нижнего Тагила Пинаев и депутат Госдумы Рябцева оценили реализацию нацпроектов

Глава Нижнего Тагила Пинаев и депутат Госдумы Рябцева оценили реализацию нацпроектов
Глава Нижнего Тагила Пинаев и депутат Госдумы Рябцева оценили реализацию нацпроектов
Сегодня, 22:10ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Тагильский градоначальник Владислав Пинаев в ходе рабочей встречи с депутатом Госдумы Жанной Рябцевой осмотрел несколько важных городских строек.

Встреча мэра с зампредом думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанной Рябцевой заняла практически весь день 2 июня. Политики проконтролировали ход возведения и ремонта автодорог в Тагилстроевском районе и начальной фазы очистки питьевого Черноисточинского пруда. Также они присутствовали на закладке первого в городе инновационного газона.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Особенно важным пунктом их программы стало посещение реконструируемого в этом году парка культуры и отдыха Металлургов. К благоустройству данной общественной территории приступили в апреле. На работы выделено около 114 миллионов рублей. На данный момент практически завершена подготовка к замене асфальта и коммуникаций, приобретено игровое оборудование, обустраивается площадка для скейтеров, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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