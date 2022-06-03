Из-за аварии на теплотрассе перекрыт участок Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Из-за аварии на теплотрассе перекрыт участок Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
Из-за аварии на теплотрассе перекрыт участок Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43ОбществоФото: TagilCity.ru
На Ленинградском проспекте Нижнего Тагила «Горэнерго» проводит работы по восстановлению горячего водоснабжения.

В Нижнем Тагиле перекрыли часть Ленинградского проспекта на пересечении с улицей Юности при движении в правой стороне по направлению к улице Бобкова. Перекрыто две правых полосы, рассказала Tagilcity местная жительница.

Перекрытие произошло по причине аварийного вскрытия теплотрасс из-за аварии. Накануне, 2 июня в Алтайском микрорайоне из-за этого была отключена горячая вода.

По данным местной жительницы, аварии происходят регулярно. Недавно, по ее словам, сотрудники «Горэнерго» устраняли другую аварию.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
дорогагорячая водагорэнергодорожное движение#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы