Из-за аварии на теплотрассе перекрыт участок Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле перекрыли часть Ленинградского проспекта на пересечении с улицей Юности при движении в правой стороне по направлению к улице Бобкова. Перекрыто две правых полосы, рассказала Tagilcity местная жительница.
Перекрытие произошло по причине аварийного вскрытия теплотрасс из-за аварии. Накануне, 2 июня в Алтайском микрорайоне из-за этого была отключена горячая вода.
По данным местной жительницы, аварии происходят регулярно. Недавно, по ее словам, сотрудники «Горэнерго» устраняли другую аварию.