Издатель «Вечерних ведомостей» оштрафован судом на 150 тысяч рублей

Издатель «Вечерних ведомостей» оштрафован судом на 150 тысяч рублей
Издатель «Вечерних ведомостей» оштрафован судом на 150 тысяч рублей
Сегодня, 15:13ОбществоФото: 1MI
Штраф в размере 150 тысяч рублей суд в Екатеринбурге обязал выплатить компанию «Техноторг», которой принадлежит онлайн-издание «Вечерние ведомости».

Приговор вынесен Ленинским районным судом уральской столицы 3 июня. Компания-владелец «Вечерних ведомостей» теперь обязана заплатить 150-тысячный штраф за дискредитацию российской армии.

Ранее журналисты в своем Telegram-канале рассказали о задержании художника, наносившего на здания антироссийские символы и высказывания. Пост сопровождался заретушированными фото рисунков задержанного, сообщила ЕАН директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова.

В мае за дискредитацию ВС РФ была осуждена тагильская художника. Она оштрафована на 35 тысяч рублей за публичную акцию, одиночный пикет и пост в соцсети.

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Новости УрФО
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