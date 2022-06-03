Издатель «Вечерних ведомостей» оштрафован судом на 150 тысяч рублей

Приговор вынесен Ленинским районным судом уральской столицы 3 июня. Компания-владелец «Вечерних ведомостей» теперь обязана заплатить 150-тысячный штраф за дискредитацию российской армии.
Ранее журналисты в своем Telegram-канале рассказали о задержании художника, наносившего на здания антироссийские символы и высказывания. Пост сопровождался заретушированными фото рисунков задержанного, сообщила ЕАН директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова.
В мае за дискредитацию ВС РФ была осуждена тагильская художника. Она оштрафована на 35 тысяч рублей за публичную акцию, одиночный пикет и пост в соцсети.