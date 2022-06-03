Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах

Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах
Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах
Сегодня, 21:23ОбществоФото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отреагировал на недовольство горожан выгулом собак на территории школ.

Тагильчане сообщили Владиславу Пинаеву о том, что нерадивые хозяева выгуливают собак во дворах школ № 50 и № 80. После себя они оставляют мусор. Кроме того, ряд владельцев даже не надевают на собак ошейники с поводками и намордники.

Владислав Пинаев отметил, что в правила благоустройства города внесены замечания, предусматривающие категорический запрет на выгул собак в школьных дворах. Он пообещал обсудить с полицейскими усиления надзора за данной ситуацией.

Кроме того, мэр выразил надежду на сознательность хозяев животных.

Давайте уважать друг друга. Гулять на специально отведенных местах или хотя бы на других территориях,сказал Владислав Пинаев.

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