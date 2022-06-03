Пенсионер из «темной квартиры» в Екатеринбурге добился признания жилья непригодным

Супруги из Екатеринбурга добились в суде от мэрии, чтобы их квартира была признана негодной для проживания. Причиной стало то, что жилье «темное» из-за отсутствия солнечного света.

В 2012 году перед домом, в котором проживают пенсионеры на улице Седова, 30 была построена высотка. Тень от нее закрыла хрущевку. В квартире в результате стало темно. Роспотребнадзор в суде подтвердил, что показатели попадания солнечных лучей нарушены. В результате застройщик «СтройИнтра» получил штраф, а также его обязали устранить нарушения санитарных зон. Пенсионеры 8 лет добивались в судах признания квартиры непригодной для жизни от мэрии Екатеринбурга, пишет Е1. По словам пенсионерки в шестой раз межведомственная комиссия мэрии заседала без их присутствия. Пенсионерам зачитали только решение, согласно которому квартира признана непригодной для проживания. Теперь, по словам женщины, застройщик должен предоставить им жилье. Она отметила, что в мэрии для увеличения количества света, предлагали покрасить дом или сделать ремонт, но пенсионеры не соглашались. В администрации Екатеринбурга факт признания «темной квартиры» непригодной для проживания подтвердили и сообщили, что дальше гражданам предстоит действовать самостоятельно. Они могут либо подать иск к застройщику, либо требовать компенсации. При наличии оснований пенсионеры также могут получить жилье в социальный найм взамен имеющегося жилья.

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