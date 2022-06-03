Строительство скейт-парка на Пихтовых горах в Тагиле идет с опережением графика

В скейт-парке будут установлены необходимые элементы для тренировок и выполнения трюков. Конструкция была обсуждена с инициативной группой, чтобы максимально учесть пожелания спортсменов. На мой взгляд, это будет один из самых лучших объектов, построенных в этом году в Нижнем Тагиле, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.