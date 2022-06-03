Строительство скейт-парка на Пихтовых горах в Тагиле идет с опережением графика

В скейт-парке будут установлены необходимые элементы для тренировок и выполнения трюков. Конструкция была обсуждена с инициативной группой, чтобы максимально учесть пожелания спортсменов. На мой взгляд, это будет один из самых лучших объектов, построенных в этом году в Нижнем Тагиле, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Он отметил, что в скейт-парке будет установлена специальная система водоотведения, поэтому вода в чаше скапливаться не будет. Строители уже сделали вертикальную планировку. Они готовят основание для начала бетонных работ и занимаются конструкциями элементов скейт-парка.
Мы строим самую большую в городе скейт-площадку. Ее площадь составит более тысячи квадратных метров. Работы ведутся с опережением графика, погодные условия позволяют, отметил Владислав Пинаев.
Напомним, вандалы в Нижнем Тагиле разрушают новые построенные объекты благоустройства. Например, в лесопарковой полосе Пихтовые горы, на ремонт которой было потрачено 79 миллионов рублей, жители города ломают поставленные скульптуры. Также посетители оставляют на территории мусор, несмотря на то, что есть много урн вдоль дорожек.