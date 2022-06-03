TagilCity.ru вошел в пятерку самых цитируемых СМИ в Свердловской области

Помимо нашего издания, в десятку лидеров по-прежнему не попало ни одно СМИ Нижнего Тагила, однако в ТОП-25 вошло новостное агентство «Между строк», набрав ИЦ 19,17 и оказавшись на 11 строке рейтинга.