TagilCity.ru вошел в пятерку самых цитируемых СМИ в Свердловской области

TagilCity.ru вошел в пятерку самых цитируемых СМИ в Свердловской области
TagilCity.ru вошел в пятерку самых цитируемых СМИ в Свердловской области
Сегодня, 11:29ОбществоФото: 1MI
TagilCity.ru занял пятую строку среди самых цитируемых СМИ региона и остался единственным изданием Нижнего Тагила, которое входит в ТОП-10 рейтинга от «Медиалогии».

Рейтинг наиболее частых упоминаний СМИ в других источниках составила аналитическая система «Медиалогия». По итогам первого квартала TagilCity.ru с индексом цитируемости 79,53 занял пятое место среди новостных сайтов Свердловской области.

Помимо нашего издания, в десятку лидеров по-прежнему не попало ни одно СМИ Нижнего Тагила, однако в ТОП-25 вошло новостное агентство «Между строк», набрав ИЦ 19,17 и оказавшись на 11 строке рейтинга.

Фото:Медиалогия

Первое место занял Ура.ру, второе — приостановившее с начала спецоперации работу издание Znak, третье — портал Екатеринбурга Е1.

В прошлом году наше издание занимало шестую строчку рейтинга самых цитируемых медиаресурсов по версии «Медиалогии», также став лучшим в Нижнем Тагиле по данному показателю.

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