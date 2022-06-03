TagilCity.ru вошел в пятерку самых цитируемых СМИ в Свердловской области

Рейтинг наиболее частых упоминаний СМИ в других источниках составила аналитическая система «Медиалогия». По итогам первого квартала TagilCity.ru с индексом цитируемости 79,53 занял пятое место среди новостных сайтов Свердловской области.
Помимо нашего издания, в десятку лидеров по-прежнему не попало ни одно СМИ Нижнего Тагила, однако в ТОП-25 вошло новостное агентство «Между строк», набрав ИЦ 19,17 и оказавшись на 11 строке рейтинга.
Первое место занял Ура.ру, второе — приостановившее с начала спецоперации работу издание Znak, третье — портал Екатеринбурга Е1.
В прошлом году наше издание занимало шестую строчку рейтинга самых цитируемых медиаресурсов по версии «Медиалогии», также став лучшим в Нижнем Тагиле по данному показателю.