Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменов

Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменов
Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменов
Сегодня, 11:41ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
Из-за отдаленности спортивных стадионов многие тагильчане предпочитают заниматься спортом на школьных дворах, где есть и беговые дорожки, и уличные тренажеры. Но в некоторых случаях, придя к школе с благой целью, можно оказаться перед закрытый калиткой.

Альтернатива спорткомплексам

В Нижнем Тагиле уже несколько лет подряд активно строятся и ремонтируются школьные стадионы. На них оборудуются беговые дорожки с удобным резиновым покрытием, площадки для игры в футбол и баскетбол, а также уличные тренажеры и спортивные снаряды. В общем все для удобства и безопасности школьников.

На таких удобных стадионах, которые, кстати, чаще всего находятся в шаговой доступности от жилых домов, хотят тренироваться или заниматься физкультурой обычные тагильчане. В администрации Нижнего Тагила также считают, что школьные стадионы хорошо подходят любителям физической активности и могут легко стать альтернативой большим профессиональным спорткомплексам.

Если говорить о любителях они ведь могут играть и на таких стадионах. Мы сейчас настроили школьных стадионов очень много и они хорошего качества. И они с нормальным искусственным покрытием. 64 школа на Руднике имени III Интернационала, например, или 72 школа. Я сейчас проезжала, там никто даже не играет,считает начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.

Стадион возле центра образования № 1
Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

(Не)доступный спорт

Однако, придя на такой школьный стадион, любитель спорта может столкнуться с проблемой — калитка для входа на территорию образовательного учреждения закрыта и попасть туда не представляется возможным. И такие меры — не прихоть руководства школ, а противотеррористические меры.

Ворота закрываются на тот период, когда нет детей — в выходные и в вечернее время. Туда не должен никто ни заходить, ни заезжать, потому очень ожесточились требования к школам. Педагогический коллектив таким образом обеспечивает безопасность детей. Есть четкие требования надзорных органов. И мы не может от них отступать,рассказала TagilCity.ru директор школы № 32 Галина Масликова.

Время, на которое закрывается пришкольный участок, определяет руководство образовательного учреждения. Например, в школе № 100 территория открыта с 7.30 до 22.00 каждый день, сообщил редакции директор Дмитрий Язовских. То есть попасть на стадион обычному горожанину не составляет проблем. Некоторые школы закрывают участки раньше, а также на все выходные.

Кстати, иногда это становится проблемой и для учеников. Так, ребятам из школы № 40 приходилось перелазить через забор, если уроки начинались или заканчивались в период с 9.35 до 11.15, так как калитка была закрыта. Позже эта проблема была решена.

Есть и еще одна причина тому, что ворота школьного стадиона закрываются на замок — недобросовестные граждане, которые считают, что на территории можно выгуливать собак, распивать спиртные напитки, ломать инвентарь и разбрасывать мусор.

Подобным местом стал отремонтированный три года назад стадион школы № 8. Сейчас это место стало притяжением для всех жителей близлежащих домов.

То что восстановили стадион — это хорошо. Но сейчас там проходной двор. И спортсмены, и родители с детьми всех возрастов и веселые компании, и собачники. Из-за этого на стадионе всегда много мусора. Ворота не закрываются, так как это бесполезно. Когда начался ковид, повесили замок. Но это никого не остановило, часть забора просто выломали и продолжили туда ходить,сообщила TagilCity.ru местная жительница.

Стадион школы N 8

Ключ от стадиона

Способ попасть на школьный стадион легально все-таки есть. Туда пускают организованные группы по договоренности с руководством образовательного учреждения.

Если это организованные группы детей, тогда можно заключать договор с теми же квартальными клубами. Но там обязательно должен быть взрослый человек, который назначается ответственным,рассказала Галина Масликова.

Такая же система действует и с группой взрослых. Ответственному выдается ключ, который он сдает обратно по окончанию тренировки.

Люди, которые занимаются спортом индивидуально, могут попробовать попасть на ближайший школьный стадион на удачу. В случае, если ворота открыты и нет запрета на проход, тренироваться можно без всяких препятствий.

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