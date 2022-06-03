Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменов

То что восстановили стадион — это хорошо. Но сейчас там проходной двор. И спортсмены, и родители с детьми всех возрастов и веселые компании, и собачники. Из-за этого на стадионе всегда много мусора. Ворота не закрываются, так как это бесполезно. Когда начался ковид, повесили замок. Но это никого не остановило, часть забора просто выломали и продолжили туда ходить,сообщила TagilCity.ru местная жительница.