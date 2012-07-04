Fiat показал предвестника нового кроссовера

Судя по видеоролику-тизеру, вседорожная модификация отличается от обычного Fiat 500L чуть увеличенным дорожным просветом и накладками из неокрашенного пластика на бамперы, пороги и колесные арки. Детальной официальной информации о новинке пока нет. По предварительным данным, кроссовер будет называться Fiat 500X, а его производство на конвейере итальянского завода в Мирафиори начнется в конце следующего года. Эта модель заменит собой вседорожник Sedici (модель-«близнец» Suzuki SX4), который сейчас собирается на заводе японской марки в Венгрии. В гамму двигателей новинки, как ожидается, войдет трехцилиндровый агрегат объемом 900 кубических сантиметров, 1,4-литровый четырехцилиндровый агрегат и дизель 1.3.