Игоря Холманских выдвинули в непочетные граждане Нижнего Тагила

Создатели блога предложили учредить это звание в противовес званию «Почетный гражданин Нижнего Тагила», которое вручает городская дума. В этом году почетным гражданином стал городской депутат Владимир Радаев.

Звание «Непочетный гражданин Нижнего Тагила» является высшим знаком непочтительности жителей города (далее - горожан) лицам, внесшим выдающийся или значительный вклад: в небрежение нуждами и интересами жителей Нижнего Тагила; в разрушение и уничтожение городской инфраструктуры, разбазаривание муниципальной собственности, понижение роли города и авторитета в Свердловской области, в России и за рубежом; в уничтожение, либо умаление значимости науки, искусства и спорта, физического, духовного и нравственного развития сообщества жителей нашего Города; в иное действие, наносящее существенный (значительный) вред горожанам и Городу говорят организаторы конкурса.

Претендентами на непочетное звание уже стало несколько политиков городского и даже федерального масштаба. Так, в список кандидатов попали депутаты гордумы Геннадий Упоров и Владимир Радаев, а также полпред президента уроженец Нижнего Тагила Игорь Холманских с формулировкой «за публичное вранье, ославившее Нижний Тагил на всю страну и окрестности».