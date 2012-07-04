Казахстанский внедорожник Nomad начнут производить в 2013 году

Машину будут собирать на заводе в городе Костанай. По словам авторов проекта, выпущенные автомобили будут экспортироваться в страны СНГ и за его пределы. По данным казахтанской прессы, стоимость «Номада» будет составлять около 22 тысяч долларов. В настоящее время фирма «Агромаш Холдинг» и группа компаний AllurAuto реализует на территории Казахстана автомобили семейства Chance, седан премиум-класса SsangYong Chairman, коммерческий транспорт Iveco и продукцию российской марки UAZ. Модель Actyon Sports также производится и в России на заводе фирмы Sollers во Владивостоке. Для рынка РФ пикап оснащен двухлитровым турбодизелем мощностью 149 лошадиных сил, который может работать в паре как с шестистепенчатой «механикой», так и шестиступенчатым «автоматом» E-Tronic. Стоимость автомобиля варьируется от 789 тысяч до 1 миллиона 79 тысяч рублей в зависимости от комплектации.