Новые чудесные тактильные книжечки появились в библиотеке (ФОТО)

Школьники от 8 до 12 лет с необычайным энтузиазмом и фантазией подошли к работе, притом начали они ее с создания эскизов будущей книги. Каждый мог рисовать свои страницы, а затем был проведен всеобщий конкурс-голосование на лучшие изображения.

Затем с такой же ответственностью ребята подошли к подбору материалов и технике выполнения работ для сказки. Споры и обсуждения проводились сообща всем кружком. Каждый приносил для книги что мог. Так, обложку подарила сотрудница Городского дворца детского и юношеского творчества.

В процессе работы ребятами были освоены несколько техник рукоделия, в том числе и новая для них – техника фелтинга (валяние). С ее помощью были сделаны главные герои сказки – три медведя. Мальчишки и девчонки наперебой предлагали свои идеи для воплощения различных деталей книги.

Особой выдумщицей, по словам Ларисы Юрьевны, стала Доминика Гамалеева, самая младшая из участников кружка. Никита Перегудов самостоятельно связал домашний коврик для медвежьей спальни. Каждую ребята деталь пытались прочувствовать сами, так чтобы понять, а удобно и понятно ли это будет незрячему ребенку. Долго думали и экспериментировали, например, над кашей, что по сказке лежала в тарелке на обеденном столе в домике трех медведей и которую съела Маша. Даже доложили к ней рядом на стол салфетку. Яркая, мягкая и с фантазией сделанная книга обязательно понравится ее будущим читателям.

Нашла свое воплощение в умелых руках мастериц и сказка Шарля Перро «Золушка».

Эта книга, необычна еще и тем, что, в ее создании приняло участие большое количество тагильчан: посетители Центра по работе с ветеранами Ленинского района, мастерицы из клуба «Сударушка» при Детско-юношеской библиотеке, Светлана Алексеевна Алехина, Валентина Петровна Бучина, эскизы к книге рисовали студенты худграфа Нижнетагильской педагогической академии, преподаватель Лариса Петровна Лебедева. Такое коллективное творение не может не найти отклик в детских сердцах, а значит еще одна книга будет прочитана незрячим малышом, вместе с мамой или папой.