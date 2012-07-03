В Нижнем Тагиле сегодня празднуют день ГИБДД (ФОТО)

Впервые необходимость в этой организации появилась в 1936году и до сих пор работы у сотрудников ГАИ хоть отбавляй. С одной стороны,необходимо быстро реагировать на дорожные происшествия, справедливо разбиратьситуации правонарушителей, а с другой, что важнее, воспитывать в людяхпонимание того, что закон не азартная игрушка для любителей вылезать «сухим изводы» и тем, кто полагается «на авось».

TagilCity.ru связался с начальником Отделенияпропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергеем Бернгардтом с предложением обратитьсяко всем водителям и пешеходам в этот праздничный день:

Для всех, однозначно, не нарушать! (смеется) Мне бы оченьхотелось, чтобы люди понимали: штрафы - это не просто какая-то карательнаямера, от соблюдения закона зависит жизнь и здоровье всех нас. Если и пешеходы,и водители будут уважать закон, то у нас будет самое здоровое и сильноегосударство.

Сергей Александрович также передает теплые словапоздравления всем своим коллегам, к которым TagilCity.ru с удовольствиемприсоединяется. Терпения вам, понимания и всего самого доброго!