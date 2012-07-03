В Нижнем Тагиле сегодня празднуют день ГИБДД (ФОТО)
3 июля стало официальной датой, когда по всей стране отмечается праздник, День ГИБДД. На сегодняшний день ведомству уже 76 лет. Таким образом, уже три четверти века Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России следит за порядком на дорогах.
Впервые необходимость в этой организации появилась в 1936году и до сих пор работы у сотрудников ГАИ хоть отбавляй. С одной стороны,необходимо быстро реагировать на дорожные происшествия, справедливо разбиратьситуации правонарушителей, а с другой, что важнее, воспитывать в людяхпонимание того, что закон не азартная игрушка для любителей вылезать «сухим изводы» и тем, кто полагается «на авось».
TagilCity.ru связался с начальником Отделенияпропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергеем Бернгардтом с предложением обратитьсяко всем водителям и пешеходам в этот праздничный день:
Для всех, однозначно, не нарушать! (смеется) Мне бы оченьхотелось, чтобы люди понимали: штрафы - это не просто какая-то карательнаямера, от соблюдения закона зависит жизнь и здоровье всех нас. Если и пешеходы,и водители будут уважать закон, то у нас будет самое здоровое и сильноегосударство.
Сергей Александрович также передает теплые словапоздравления всем своим коллегам, к которым TagilCity.ru с удовольствиемприсоединяется. Терпения вам, понимания и всего самого доброго!
© Евгения Таганова, TagilCity.ru