В руководстве Нижнетагильского гарнизона полиции - новое назначение

2 июля в городское управление МВД прибыл начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Бердников для доведения до гарнизона приказа начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина.

В рамках реформирования Министерства внутренних дел Российской Федерации и продолжения мероприятий по ротации кадров руководящего состава на должность заместителя начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» назначен полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Этим же приказом на полковника полиции И.А. Абдулкадырова возложено временное исполнение обязанностей начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Обращаясь ко всему личному составу Нижнетагильской полиции, генерал-майор Виктор Бердников сказал:

Впереди очень серьезная задача, так как сегодня показатели работы ММУ МВД России «Нижнетагильское» нужно поднимать. Нужно добросовестно выполнять возложенные обязанности. Основной критерий оценки работы подразделений – это объективное повышение результатов оперативно-служебной деятельности.