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Всегда доносишь мусор до урны и не понимаешь тех, кто поступает иначе? Участвуй в конкурсе «Знаки против мусора»!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всегда доносишь мусор до урны и не понимаешь тех, кто поступает иначе? Участвуй в конкурсе «Знаки против мусора»!

3 июля 2012, 13:49ОбществоЕвгения
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