Всегда доносишь мусор до урны и не понимаешь тех, кто поступает иначе? Участвуй в конкурсе «Знаки против мусора»!

К слову, в моемпонимании субботник не должен представлять собой многочасовую выборку. По идее,люди должны собраться, чтобы погрузить в мешки прошлогоднюю листву, засохшуютраву. Однако на деле получается, что ты вынужден подбирать бутылки и окурки,которые не бросал, а также фантики и обертки еды, которую ты не ел. Этовызывает возмущение. Возможно, именно поэтому так неохотно, без энтузиазма людиидут на уборки.

TagilCity.ru проводил опросс цельюузнать мнение тагильчан в отношении субботников. Выяснилось, что более чемтреть всех принявших участие говорят, что не пойдут на мероприятие: «Не сорю,поэтому не считаю, что должен убирать мусор». Чуть меньшему числу людей дляучастия в субботнике необходимо личное приглашение: «Готов поучаствовать, еслименя пригласят». Топорно дисциплинированных меньше всего: лишь шесть процентовголосовавших пошли на субботник, потому что их обязали на работе.

Как ни крути, мусор не любит никто, даже те, кто сорят. Какправило, накидав в одном месте, завтра они пойдут в другое, где почище. Чтобымотивировать горожан оставлять обертки и прочее там, где им самое место,всероссийское движение «Сделаем!» приглашает принять участие в экологическом конкурсе. Необходимопридумать креативный знак, который убедит человека доносить мусор до урны. Справилами участия можно ознакомиться на сайте конкурса. Вы можете придуматьсвой знак, а можете проголосовать за уже созданные. В итоге самые популярныебудут распечатаны и повешены в местах отдыха и вообще по городу.

Предлагаем посмотреть несколько примеров из того, что ужеопубликовано и набрало немало голосов:

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