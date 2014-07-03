6 тысяч семей Нижнего Тагила вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий

Неизменно самым популярным направлением остается улучшение жилищных условий. Такой выбор сделали 6080 тагильских семей. Из них 4040 частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму более 1,5 млрд. рублей. Еще 2040 семей улучшили жилищные условия, направив «мамины» средства на сумму 686 млн. рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Кроме того, специалистами Пенсионного фонда принято 150 заявлений о направлении средств на обучение детей и 5 - на перевод господдержки на будущую пенсию мамы.

Напомним, что право на получение материнского капитала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года был рожден или усыновлен второй ребенок, либо последующий, если после рождения предыдущих детей это право не было реализовано.

Ежегодно материнский капитал индексируется. В 2014 году его размер составляет 429,4 тысяч рублей. При этом получить наличными данные средства нельзя. Маткапитал имеет строго целевое назначения, и в результате совершения сделки по приобретению жилого помещения обязательным условием является улучшение жилищных условий. Любые схемы «обналичивания» средств материнского капитала носят криминальную основу.

Также обращаем внимание на то, что при распоряжении средствами с владелиц «маминых» денег в Управлении Пенсионного фонда не берется никаких процентов и комиссий. Пенсионный фонд РФ перечисляет полностью всю сумму, которую владелицы сертификатов указывают в заявлении о распоряжении материнским капиталом комментируют в Пенсионном фонде.