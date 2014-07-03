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6 тысяч семей Нижнего Тагила вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 тысяч семей Нижнего Тагила вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий

3 июля 2014, 10:45Общество
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