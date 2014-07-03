Беженцы из Украины вчера прибыли в Нижний Тагил

На территории города находится 12 семей - это 30 взрослых и 9 детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет. Практически все они временно разместились у своих родственников. Проблемы, которые приходится решать людям, бежавшим из горячей точки, одни и те же - решение вопроса с жильем и устройство на работу. Администрация Нижнего Тагила прилагает все возможные усилия, чтобы оказать украинцам всестороннюю поддержку и помощь.

Часть семей, прибывших в город, уже решила остаться жить в Нижнем Тагиле и принять гражданство Российской Федерации, - отметил Валерий Суров. – Наша задача помочь им и максимально ускорить этот процесс.

В ходе встречи все обратившиеся за помощью вынужденные переселенцы получили консультационную поддержку и разъяснения по дальнейшим действиям. По мнению Валерия Сурова, первое, что должны сделать приехавшие с Украины люди – это встать на учет в службе УФМС и получить патент на работу. Кроме того, у них есть возможность подать запрос на участие в федеральной программе переселения соотечественников.

«Главное, сейчас мы знаем, что необходимо людям, поэтому можем решать поставленные задачи», - сказал Валерий Суров. Также он отметил, что если будет решение о принятии Нижним Тагилом большего числа жителей Донецкой и Луганской областей, то город готов к такому развитию событий.