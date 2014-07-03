Лучшие молодые работники ЕВРАЗ НТМК получили награды и премии (ФОТО)

При подведении итогов учитывались производственные показатели, участие в рационализаторской деятельности, направленной на повышение качества продукции и экономию энергоресурсов, освоение нового оборудования, соблюдение правил техники безопасности и трудовой дисциплины.

По итогам первого полугодия 2014 года звания «Лучший молодежный коллектив Евраз НТМК» удостоены бригады участка сортировки бандажей колесобандажного цеха, службы электрика цеха по ремонту металлургических печей, дробильно-сортировочной установки цеха переработки шлаков, газоспасательной станции и бюро производства ванадиевого шлака технического управления.

Церемония награждения победителей прошла в торжественной обстановке в здании управления Евраз НТМК. На нее были приглашены более 100 лучших молодых работников комбината. Нагрудные знаки, свидетельства, почетные грамоты и денежные премии молодым работникам вручил управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев.

Персональных званий «Лауреат молодежной премии Евраз НТМК» по итогам работы в первом полугодии удостоены 11 молодых металлургов. Еще 20 человек отмечены Почетными грамотами предприятия.

В настоящее время металлурги в возрасте до 35 лет составляют треть всего коллектива Евраз НТМК.