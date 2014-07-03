О том, как заправить 60 литров в 58-литровый бак знают на тагильской заправке

Конечно, в первую очередь, он обратился к сотрудникам АЗС, которые, по его словам лишь развели руками. «Мол жарко стало, поэтому бак расширился», - цитирует тагильчанин.

Затем клиент обратился с официальным запросом в головной офис, получив следующий ответ:

Бензобак каждой марки (модели) автомобиля имеет свою индивидуальную неповторимую форму и не имеет никаких сертификатов или градуировочных таблиц по вместимости. Датчик измерения уровня топлива, который установлен в бензобаке, имеет погрешность до 5 %, о чем производитель обычно не сообщает. ТРК (топливно-раздаточная колонка, - ред.) имеет погрешность не боле 0,5 %. Кроме того, указанные в руководстве по эксплуатации данные об объеме бака, не включают также «рукава», соединяющего бензобак и заливную горловину. С оператором проведен дополнительный инструктаж, получена объяснительная записка. Благодарим за обращение.

Весьма полезная информация, если представить, что клиент въехал на АЗС практически «на бензиновых парах».

По всей видимости, компания даже не думала о компенсации. Хотя в России есть практика обращения в суд с претензией на основании статьи 1102 ГК РФ о возврате неосновательного обогащения. В случае отказа в удовлетворении претензии даже можно обращаться в суд, советуют юристы. Однако сложность заключается в том, что доказать уже ничего нельзя. И машина могла быть другая, и сложная процедура расчетов, и особенности аппаратов, в том числе ТРК. Но, очевидно, что дело не столько в возвращении 60-ти рублей, а в принципе.

Кроме того, TagilCity.ru удалось взять комментарий у независимого эксперта, который пояснил суть ситуации. В первую очередь, он отмел все сомнения по поводу того, что бак мог расшириться. Наоборот, говорит эксперт, с течением времени под воздействием разных условий (например, вмятин), бак может уменьшиться, но обычно это не такой значительный объем.

Среди автолюбителей есть миф, что заправляться надо не на конкретную сумму, а на количество литров. Меньше шансов быть «недолитым», и более того, есть шанс забрать сдачу за точное количество литров. Мелочь, а приятно.

Более того, эксперту известно, что количество заправляемого топлива округляется не в пользу водителя (но это тоже копейки). В любом случае, колонки не могут с точностью до грамма дозировать топливо, а дискретность также имеет место (примерно в 50-100 мл). А еще на заправках есть так называемые «чистые нормы» - 10, 20, 30. Если просить оператора залить бензин именно на такой литраж, то вероятность обмана резко сокращается.

Кстати, это не первая история, связанная с тагильскими АЗС. Однажды местному автовладельцу вместо бензина в топливный бак залили солярку, в результате чего автомобиль сломался. На тот момент у парня не было шансов восстановить справедливость, сообщали специалисты из Роспотребнадзора.