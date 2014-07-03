Последний лоск: Сергей Носов проверил порядок перед завтрашним открытием нового тагильского сквера (ФОТО)
Сегодня, 3 июля около 9 часов утра на «треугольнике» между пересечениями дорог напротив Горсовета, собрались ответственные службы, руководители управлений Администрации и Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Ключевая задача - на высоте открыть завтра новый сквер. Напомним, над проектом работали и преподаватели Нижнетагильского строительного техникума, а реализацию под личный контроль взял сам мэр.
Прямо сейчас там наводят последний лоск, высаживают цветы, расчищают дорожки, убирают строительный материал. А уже завтра, в пятницу в 12:30 состоится торжественное открытие нового места комфортного отдыха тагильчан. Все в срок, еще в середине июня дедлайн назначили на 5 июля - слово сдержали.
В центральной части уже установлен памятный камень, на нем разместят табличку с именем Николая Демидова. Кстати, Сергей Константинович выразил надежду, что в будущем вместо камня с табличкой здесь будет стоять настоящий памятник этому человеку. А радовать глаз будет араукарий с газонами, цветочными клумбами, каменными и бехатоновыми дорожками.
Уже отдавая последние распоряжения, Глава спросил журналиста TagilCity.ru:
- Ну, как, нравится?
- Конечно, нравится, все ждут открытия!
- Тогда приходите!
Добавим, появление Сергея Носова, как это всегда бывает, собрало большое число случайных свидетелей. Народ с интересом наблюдал за происходящим. Здорово, что уже завтра эти же люди смогут прогуляться по новой «зеленой» городской зоне.
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