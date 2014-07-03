Тагильчане, сегодня поздравления принимают сотрудники ГАИ

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Хоть их труд заметен чаще всего в негативном ключе - на дорогах случаются тысячи ДТП - надо быть уверенным, что каждый из сотрудников ГАИ ежедневно ставит перед собой цель - служить обществу, создавать безопасные условия для передвижения на дорогах Нижнего Тагила.