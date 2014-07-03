Тагильчане, сегодня поздравления принимают сотрудники ГАИ
Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ).
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было yтвepждeнo «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».
В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».
Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Хоть их труд заметен чаще всего в негативном ключе - на дорогах случаются тысячи ДТП - надо быть уверенным, что каждый из сотрудников ГАИ ежедневно ставит перед собой цель - служить обществу, создавать безопасные условия для передвижения на дорогах Нижнего Тагила.
Городской портал TagilCity.ru поздравляет сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. Пусть статистика городских аварий изменяется только в лучшую сторону!
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