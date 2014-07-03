В Нижнем Тагиле повысился уровень заболеваемости ВИЧ, гепатитом и туберкулезом

Заведующая филиалом областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Оксана Каргаполова доложила на заседании о ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в первом полугодии 2014 года. В частности, она отметила, что за шесть месяцев на территории города выявлено 335 случаев заболевания иммунодефицитом человека. Если раньше большинство инфицированных составляли люди в возрасте от 18 до 39 лет, то в настоящий момент основной группой выявленных больных является категория от 30 до 40.

По словам главного врача филиала областного кожно-венерологического диспансера Татьяны Миклашевской, в первом полугодии произошел резкий спад заболеваемости гонореей. Если за аналогичный период 2013 года были зафиксированы 124, то в этом всего 81 случай данной инфекции. Зато произошел существенный рост заболевания сифилисом. 91 случай в этом году и 49 – в прошлом. Подавляющее число зараженных инфекциями, передаваемых половым путем, составляют горожане в возрасте старше 20 лет. Около 40% из общего числа инфицированных – это те, кому за 40.

Сложной остается ситуация с заболеваемостью туберкулезом. Статистика осталась на прошлогоднем уровне. В 2013 году зафиксировано 133 случая заболевания, в 2014 – 135. Но заместитель главного врача противотуберкулезного диспансера № 3 Алина Бойцова считает, что это произошло по причине снижения выявляемости.

На заседании руководители управлений по физической культуре, спорту и молодежной политики, образования и культуры Администрации города, доложили о проведенных мероприятиях по профилактике озвученных заболеваний среди подростков. Было отмечено, что эта работа дает положительный результат, так как практически не выявляются молодые люди с социально-значимыми инфекционными заболеваниями.

Валерий Суров дал поручения, которые должны способствовать улучшению выявляемости случаев заражения данными инфекциями. Также руководители медицинских учреждений договорились провести ряд совместных межведомственных мероприятий, направленных на профилактику, обнаружение и лечение данных заболеваний.