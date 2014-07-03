Внимание! В Нижнем Тагиле фрезеруют улицу Октябрьской революции
3 июля 2014, 09:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле начинаются работы по восстановлению дорожного покрытия одной из самых проблемных улиц Центра – Октябрьской революции.
Об этом сообщает МУП «Тагилдорстрой». Работы будут проводиться на участке от улицы Циолковского до кольца по улице Серова.
Кроме того, дорожники будут работать на кольце по улице Серова с примыканиями улиц Грибоедова, Серова, Октябрьской революции.
По сообщению «Тагилдорстрой», дорожники зашли на улицу с 9:00, работы по фрезерованию покрытия будут выполняться до самого окончания. Автолюбителям рекомендуется выбирать удобный маршрут объезда!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей