Внимание! В Нижнем Тагиле фрезеруют улицу Октябрьской революции

Об этом сообщает МУП «Тагилдорстрой». Работы будут проводиться на участке от улицы Циолковского до кольца по улице Серова.

Кроме того, дорожники будут работать на кольце по улице Серова с примыканиями улиц Грибоедова, Серова, Октябрьской революции.

По сообщению «Тагилдорстрой», дорожники зашли на улицу с 9:00, работы по фрезерованию покрытия будут выполняться до самого окончания. Автолюбителям рекомендуется выбирать удобный маршрут объезда!