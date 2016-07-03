Сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге пойман за получение взятки

Поздним вечером 30 июня у одного из домов состоялась встреча, в ходе которой 60-летний обвиняемый получил 250 тысяч рублей в качестве взятки . Как выяснили следователи, лицо, которое дало деньги, таким образом хотело избежать административной ответственности.

На месте совершения преступления обвиняемый и был пойман сотрудниками ФСБ. Сейчас он задержан, решается вопрос о его дальнейшей мере пресечения, а также формируется доказательственная база.