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Сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге пойман за получение взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге пойман за получение взятки

3 июля 2016, 10:30Общество
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