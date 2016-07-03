Сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге пойман за получение взятки
3 июля 2016, 10:30Общество
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В столице Урала возбудили уголовное дело по факту получения взятки сотрудником территориального Ростехнадхора. О подробностях рассказали в Следственном комитете РФ по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздним вечером 30 июня у одного из домов состоялась встреча, в ходе которой 60-летний обвиняемый получил 250 тысяч рублей в качестве взятки. Как выяснили следователи, лицо, которое дало деньги, таким образом хотело избежать административной ответственности.
На месте совершения преступления обвиняемый и был пойман сотрудниками ФСБ. Сейчас он задержан, решается вопрос о его дальнейшей мере пресечения, а также формируется доказательственная база.
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