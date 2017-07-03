Чем привлекательны квартиры в Кудрово?
Район Кудрово в Ленобласти интенсивно застраивается, расширяя границы города – здешние обитатели не напрасно считаются петербуржцами.
Сегодня на этой территории возводится или уже готовы порядка 30 новостроек, имеющих локальную и общую инфраструктуру. Не мудрено, что вскоре власти планируют выделить Кудрово в новую городскую территорию (муниципальное образование) со всеми присущему этому статусу плюсами.
Локация на границе Санкт-Петербурга и удачная транспортная ситуация сделали квартиры в новостройках в Кудрово популярными у покупателей.
Район привлекателен и по другим причинам:
- наличие просторных и продуманных коммерческих помещений, что развивает бизнес, обслуживающий жильцов,
- хорошо спланированная система открытых и специально создаваемых парковочных мест,
- качественные характеристики квартир: просторные планировки, внушительные кухни, обязательное наличие балкона или лоджии, места для хранения колясок, велосипедов и прочих предметов обихода,
- планируется прокладка ВСД (восточного скоростного диаметра), это, вне всяких сомнений, изменит к лучшему транспортную обстановку района,
- Кудрово – это обширная массивная зеленая зона, включающая все необходимое для отдыха, спорта, прогулок с детьми в любое время года.
Удачный ли сейчас момент для покупки жилья?
Экономика в последние годы ведет себя чаще непредсказуемо, чем наоборот. Что касается жилья, то сейчас наблюдается редкое улучшение ситуации – число объектов растет, кредитные средства становятся более доступными, недвижимость – самое надежное вложение.
Конечно, многие эксперты делают громкие заявления, считая, будто это еще не предел, будут времена и помягче. И все же разумный покупатель скорее будет опираться на имеющиеся факты, чем станет рассчитывать на мнения, которые могут быть обманчивыми.
Да, большинство покупателей волнуются при совершении такой ответственной и дорогой сделки, тем более что мрачных историй в быту можно услышать множество. К счастью, нынешнее законодательство очень серьезно защищает покупателя и дальше система будет еще более прозрачной.
Важно опираться на опыт застройщика, ориентироваться на реально сданные и строящиеся объекты – признак того, что компания подходит к делу серьезно и собирается только развивать свою деятельность. Обычно из этих фактов вытекает и стремление улучшать качественные характеристики жилья, ведь это самый простой способ выстроить позитивный имидж. Конструкция зданий, строительные и материалы, площадь и планировка квартир, инфраструктура района – все это тщательно продумано для комфортной жизни. «Отделстрой» относится именно к таким добросовестным компаниям: информационная политика прозрачна, информацию можно в любой момент получить в интернете и СМИ.
Что касается квартир, то сейчас в Кудрово можно приобрести жилье с использованием скидок и кредитных программ – смотря какие козыри вам больше подходят в этой серьезной игре.