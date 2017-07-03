Чем привлекательны квартиры в Кудрово?

Сегодня на этой территории возводится или уже готовы порядка 30 новостроек, имеющих локальную и общую инфраструктуру. Не мудрено, что вскоре власти планируют выделить Кудрово в новую городскую территорию (муниципальное образование) со всеми присущему этому статусу плюсами.

Локация на границе Санкт-Петербурга и удачная транспортная ситуация сделали квартиры в новостройках в Кудрово популярными у покупателей.

Район привлекателен и по другим причинам:

наличие просторных и продуманных коммерческих помещений, что развивает бизнес, обслуживающий жильцов,

хорошо спланированная система открытых и специально создаваемых парковочных мест,

качественные характеристики квартир: просторные планировки, внушительные кухни, обязательное наличие балкона или лоджии, места для хранения колясок, велосипедов и прочих предметов обихода,

планируется прокладка ВСД (восточного скоростного диаметра), это, вне всяких сомнений, изменит к лучшему транспортную обстановку района,

Кудрово – это обширная массивная зеленая зона, включающая все необходимое для отдыха, спорта, прогулок с детьми в любое время года.

Удачный ли сейчас момент для покупки жилья?

Экономика в последние годы ведет себя чаще непредсказуемо, чем наоборот. Что касается жилья, то сейчас наблюдается редкое улучшение ситуации – число объектов растет, кредитные средства становятся более доступными, недвижимость – самое надежное вложение.

Конечно, многие эксперты делают громкие заявления, считая, будто это еще не предел, будут времена и помягче. И все же разумный покупатель скорее будет опираться на имеющиеся факты, чем станет рассчитывать на мнения, которые могут быть обманчивыми.

Да, большинство покупателей волнуются при совершении такой ответственной и дорогой сделки, тем более что мрачных историй в быту можно услышать множество. К счастью, нынешнее законодательство очень серьезно защищает покупателя и дальше система будет еще более прозрачной.

Важно опираться на опыт застройщика, ориентироваться на реально сданные и строящиеся объекты – признак того, что компания подходит к делу серьезно и собирается только развивать свою деятельность. Обычно из этих фактов вытекает и стремление улучшать качественные характеристики жилья, ведь это самый простой способ выстроить позитивный имидж. Конструкция зданий, строительные и материалы, площадь и планировка квартир, инфраструктура района – все это тщательно продумано для комфортной жизни. «Отделстрой» относится именно к таким добросовестным компаниям: информационная политика прозрачна, информацию можно в любой момент получить в интернете и СМИ.