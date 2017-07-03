Феминистки Екатеринбурга проведут одиночные пикеты у храмов города

В Екатеринбурге феминистки проведут одиночные пикеты перед крупными храмами города. Идея провести подобную акцию принадлежит Анастасии Девятьяровой. До этого она уже организовывала акции по защите прав женщин в этом году.

Анастасия рассказала журналистам агентства новостей «Моменты», что на большое количество участников она не рассчитывает, так как многие боятся. Она отметила, что идти против церкви в современной России очень страшно.

РПЦ очень любит вмешиваться в чужую жизнь, но не любит, когда вмешиваются в ее. Кроме того, если участники поднимут тему абортов, то рискуют получить клеймо «убийцы младенцев», потому что именно так церковь смотрит на эту проблему говорит Анастасия.

Так, в качестве примеров были вмешательства церкви в общественную жизнь были попытки запрета абортов, выведение искусственного прерывания беременности из ОМС, а также заявления комиссии Патриарха о том, что уголовное наказание за побои является нарушением священного писания.

Сейчас участницы акции распределяют между собой храмы, у которых пройдут пикеты. Сама акция пройдет 8 июля. В этот день отмечается праздник – День семьи, любви и верности.