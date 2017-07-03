Рождаемость в России начнет расти только к 2035 году
3 июля 2017, 21:40Общество
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Демограф Анатолий Вишневский заявил, что рождаемость в России к 2035 году будет расти, несмотря на сегодняшние показатели.
В 2035 году, согласно прогнозу ООН, численность населения народов РФ, станет на 10 млн больше – 136 млн жителей, сообщает газета «Известия».
Официальный демограф России Анатолий Вишневский заявляет, объясняя эту перспективу:
В своих прогнозах для всех развитых стран (кроме США) эксперты ООН предусматривают очень низкий миграционный прирост, что отражает не столько реальные тенденции, сколько антимиграционные общественные настроения в большинстве принимающих стран.
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