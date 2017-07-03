Рождаемость в России начнет расти только к 2035 году

В 2035 году, согласно прогнозу ООН , численность населения народов РФ, станет на 10 млн больше – 136 млн жителей, сообщает газета «Известия» .

В своих прогнозах для всех развитых стран (кроме США) эксперты ООН предусматривают очень низкий миграционный прирост, что отражает не столько реальные тенденции, сколько антимиграционные общественные настроения в большинстве принимающих стран.