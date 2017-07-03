Выбрать кровать в детскую

Для растущего организма сон имеет определяющее значение, а от качества спального места зависит профилактика или, наоборот, развитие патологий опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Поэтому выбор кровати для ребенка – дело ответственное вдвойне. На что обратить внимание, от чего отказаться, поговорим.

Выбор кровати зависит, прежде всего, от возраста ребенка. До года, а иногда и дольше, малыши спят в колыбельке. После этого нужно покупать кровать. Примерные размеры следующие:

70х160 см – на ней ребенок сможет спать до 10 лет и она поместится в любую, даже малогабаритную комнату;

80х160 см – подойдет для активных деток, которые вертятся во сне.

Если вы не планируете менять мебель до подросткового возраста, выбирайте длину 180 см.

Позволительно в детской комнате разместить полноценную взрослую кровать. Но при этом учесть особенности детского возраста:

высоту спального места – она должна быть минимальной;

вид основания и матраса – оптимально ортопедический вариант.

В кровати «навырост» должны быть учтены и другие особенности детских спальных мест. В первую очередь, гигиеничность материалов.

Каркас кровати для ребенка лучше выбирать деревянный. Металлический для городской квартиры непрактичный. МДФ и ДСП непрочны, а ведь не стоит забывать, что любой предмет мебели ребенок легко превращает в аттракцион. Кровать хоть однажды, но будет испытана на прочность в качестве батута.

Основой должна служить решетка с ламелей. Чем гуще они расположены, тем лучше. В идеале детская кровать должна быть с ламелями-трансформерами. Матрас должен четко соответствовать размеру спального места и тоже отвечать ортопедическим требованиям:

быть беспружинным;

иметь умеренную жесткость;

чехол матраса изготовляется из натуральной гипоаллергенной ткани.

Правильно подобранные основание и матрас – лучшая профилактика сколиоза.

Обратите внимание на детали, которые хоть и второстепенны, но все равно важны:

для детей примерно до пятилетнего возраста желательно наличие бортиков, чтобы ночью непоседа не свалился.

с той же целью высота спального места должна быть оптимальной.

Удобно, если кроватка украшена балдахином. Этот аксессуар создает уют и ребенок быстрее засыпает. Также балдахин выполняет свою основную функцию – защищает спящего от насекомых. Это особенно актуально для загородного, сельского дома или дачи.

Чтобы комната радовала ребенка и он с удовольствием ложился спать, кроватку можно выбрать в виде машины, цветка, кареты принцессы, домика, паровозика и т.п. Вариантов очень много. А если детская рассчитана на двоих детей, то лучшим решением станет двухъярусная кровать. К ней выдвигаются некоторые требования согласно ГОСТ: крепления должны быть надежными, лестница прочной, обязательно отсутствие шероховатостей и острых углов, гарантия а изделие не менее года.

Надумали приобрести детскую кровать. Вам сюда - https://www.homeme.ru/cat/detskie-krovati/