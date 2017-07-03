Выбрать кровать в детскую
Выбор кровати для ребенка – дело ответственное вдвойне. На что обратить внимание, от чего отказаться, поговорим.
Для растущего организма сон имеет определяющее значение, а от качества спального места зависит профилактика или, наоборот, развитие патологий опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Поэтому выбор кровати для ребенка – дело ответственное вдвойне. На что обратить внимание, от чего отказаться, поговорим.
Выбор кровати зависит, прежде всего, от возраста ребенка. До года, а иногда и дольше, малыши спят в колыбельке. После этого нужно покупать кровать. Примерные размеры следующие:
- 70х160 см – на ней ребенок сможет спать до 10 лет и она поместится в любую, даже малогабаритную комнату;
- 80х160 см – подойдет для активных деток, которые вертятся во сне.
Если вы не планируете менять мебель до подросткового возраста, выбирайте длину 180 см.
Позволительно в детской комнате разместить полноценную взрослую кровать. Но при этом учесть особенности детского возраста:
- высоту спального места – она должна быть минимальной;
- вид основания и матраса – оптимально ортопедический вариант.
В кровати «навырост» должны быть учтены и другие особенности детских спальных мест. В первую очередь, гигиеничность материалов.
Каркас кровати для ребенка лучше выбирать деревянный. Металлический для городской квартиры непрактичный. МДФ и ДСП непрочны, а ведь не стоит забывать, что любой предмет мебели ребенок легко превращает в аттракцион. Кровать хоть однажды, но будет испытана на прочность в качестве батута.
Основой должна служить решетка с ламелей. Чем гуще они расположены, тем лучше. В идеале детская кровать должна быть с ламелями-трансформерами. Матрас должен четко соответствовать размеру спального места и тоже отвечать ортопедическим требованиям:
- быть беспружинным;
- иметь умеренную жесткость;
- чехол матраса изготовляется из натуральной гипоаллергенной ткани.
Правильно подобранные основание и матрас – лучшая профилактика сколиоза.
Обратите внимание на детали, которые хоть и второстепенны, но все равно важны:
- для детей примерно до пятилетнего возраста желательно наличие бортиков, чтобы ночью непоседа не свалился.
- с той же целью высота спального места должна быть оптимальной.
Удобно, если кроватка украшена балдахином. Этот аксессуар создает уют и ребенок быстрее засыпает. Также балдахин выполняет свою основную функцию – защищает спящего от насекомых. Это особенно актуально для загородного, сельского дома или дачи.
Чтобы комната радовала ребенка и он с удовольствием ложился спать, кроватку можно выбрать в виде машины, цветка, кареты принцессы, домика, паровозика и т.п. Вариантов очень много. А если детская рассчитана на двоих детей, то лучшим решением станет двухъярусная кровать. К ней выдвигаются некоторые требования согласно ГОСТ: крепления должны быть надежными, лестница прочной, обязательно отсутствие шероховатостей и острых углов, гарантия а изделие не менее года.
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Хорошего вам выбора, пусть ребенок растет здоровым!