Жительница Невьянска голодает седьмые сутки ради нового жилья взамен аварийного
3 июля 2017, 07:15Общество
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Жительница Невьянска семь дней назад объявила голодовку властям города, чтобы добиться выполнения решения суда о предоставлении ей квартиры взамен аварийного, непригодного для жизни жилья.
Сообщается, что в понедельник женщина может прекратить акцию протеста, поскольку теперь вместо обещанной квартиры ей обязались предоставить денежную компенсацию. Исковое заявление об этом накануне должно поступить в суд, а глава Невьянска Александр Берчук пообещал выдать ту денежную сумму, которую утвердит судья, передает Новый день.
На минувшей неделе в Невьянске было яркое солнце, пикетчица обгорела, и у нее распухли губы. Сейчас она находится в УАЗике в ожидании положительного решения властей. Добавим, что глава города ездил с этой проблемой к губернатору. Вероятно, область поможет в решении ситуации.
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