Жительница Невьянска голодает седьмые сутки ради нового жилья взамен аварийного

Сообщается, что в понедельник женщина может прекратить акцию протеста, поскольку теперь вместо обещанной квартиры ей обязались предоставить денежную компенсацию. Исковое заявление об этом накануне должно поступить в суд, а глава Невьянска Александр Берчук пообещал выдать ту денежную сумму, которую утвердит судья, передает Новый день .

На минувшей неделе в Невьянске было яркое солнце, пикетчица обгорела, и у нее распухли губы. Сейчас она находится в УАЗике в ожидании положительного решения властей. Добавим, что глава города ездил с этой проблемой к губернатору. Вероятно, область поможет в решении ситуации.