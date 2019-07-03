Бывшую жену экс-депутата от Нижнего Тагила Язева просят не выпускать за границу
Сегодня, 19:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Для бывшей жены экс-депутата Госдумы от Нижнего Тагила Валерия Язева потребовали ограничить выезд за пределы России, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
67-летняя Валентина Морозова ранее была признана банкротом. Заявление об ограничении выезда за границу подал Антон Саитов, который занимает должность финансового управляющего Морозовой.
Напомним, что в суд на Морозову подал «Сбербанк». Она являлась поручителем по кредиту компании «Ява строй», которая не смогла погасить кредит. По решению суда Валентина Морозова должна была выплатить 170 млн рублей в счет погашения кредита. Затем банк подал иск о банкротстве, так как кредит так и не был погашен.
Валерий Язев также был поручителем по кредиту «Ява строй». В отношении него введена процедура реструктуризации долга.
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