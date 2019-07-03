Бывшую жену экс-депутата от Нижнего Тагила Язева просят не выпускать за границу

Напомним, что в суд на Морозову подал «Сбербанк». Она являлась поручителем по кредиту компании «Ява строй», которая не смогла погасить кредит. По решению суда Валентина Морозова должна была выплатить 170 млн рублей в счет погашения кредита. Затем банк подал иск о банкротстве, так как кредит так и не был погашен.