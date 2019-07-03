Двое свердловчан приговорены к штрафу в 60 тысяч рублей за отстрел лосей
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Шали у двух охотников изъяли оружие и приговорили к штрафу за незаконную охоту на лосей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В декабре 2018 года охотники прибыли в Шалинское лесничество, где убили двух лосей. После этого мужчины разделали туши и вывезли из леса мясо.
Ущерб, причиненный браконьерами, был оценен в 643 тысячи рублей. По решению суда у охотников должны быть конфискованы карабин и ружье. Каждый из них приговорен к выплате штрафа в размер 60 тысяч рублей. Нанесенный ими ущерб полностью возмещен.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей