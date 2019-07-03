Двое свердловчан приговорены к штрафу в 60 тысяч рублей за отстрел лосей

В декабре 2018 года охотники прибыли в Шалинское лесничество, где убили двух лосей. После этого мужчины разделали туши и вывезли из леса мясо.

Ущерб, причиненный браконьерами, был оценен в 643 тысячи рублей. По решению суда у охотников должны быть конфискованы карабин и ружье. Каждый из них приговорен к выплате штрафа в размер 60 тысяч рублей. Нанесенный ими ущерб полностью возмещен.