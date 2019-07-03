Екатеринбургские врачи вступились за неонатолога, обвиняемого в смерти младенца

Дело Элины Сушкевич стало резонансном, в ее поддержку выступают медработники со свей России. Коллегу они характеризуют положительно и требуют справедливости.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать так же самоотверженно, как и раньше,пишут уральские врачи.

Элину обвинили в убийстве младенца, который появился на свет весом 700 граммов на 23 неделе беременности. Для оказания помощи новорожденному была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила Сушкевич. Перевозить ребенка было нельзя из-за тяжелого состояния, медики на месте провели все реанимационные мероприятия, однако малыш умер.