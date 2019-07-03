Главу ГГО оштрафовали на пять тысяч рублей за игнорирование граждан

27 февраля этого года в администрацию ГГО поступило обращение от местной жительницы. Ответ женщине подготовили только 8 апреля, а получила она его 12 апреля, то есть спустя 44 дня с даты регистрации. По закону, ответ должен быть дан не позднее 30 дней с даты регистрации обращения.

Помимо этого, прокуратура выявила, что на четыре обращения граждан сотрудники администрации не предоставили письменный ответ.

В отношении главы ГГО было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления» (ст. 5.59 КоАП РФ). Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.