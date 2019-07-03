Осужденный за убийство тагильского хоккеиста Чумарина обжаловал приговор

После изучения жалоб стороны процесса смогут внести собственные возражения, после чего апелляции будут переданы в областной суд для назначения разбирательства.

Напомним, Самат Хазипов признан виновным в убийстве хоккеиста и детского тренера Александра Чумарина. Мужчина получил 12 лет колонии особого режима и еще год за имущественное преступление.

Тагильчанин Александр Чумарин исчез 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии следствия, Хазипов ударил хоккеиста ножом в живот, погрузил тело в багажник и отвез на карьер ВГОКа, где и избавился от трупа, сбросив его вниз. Тело Чумарина до сих пор не найдено.