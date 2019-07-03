Пропавший неделю назад тагильчанин вернулся домой

Мужчина сегодня ночью пришел домой к своей матери, с ним все в порядке. Пока неизвестно, где он все это время находился.

Ранее сообщалось, что он попал в ДТП на служебной машине, оставил в транспортном средстве ключи и телефон и покинул место происшествия, направившись в сторону Сухоложского поселка. Родные несколько дней пытались найти Тимофея, а затем обратились в полицию. После этого мужчина пришел домой.