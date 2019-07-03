Пропавший неделю назад тагильчанин вернулся домой

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Пропавший неделю назад 28-летний Тимофей Романенко вернулся домой, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на супругу разыскиваемого.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина сегодня ночью пришел домой к своей матери, с ним все в порядке. Пока неизвестно, где он все это время находился.
Ранее сообщалось, что он попал в ДТП на служебной машине, оставил в транспортном средстве ключи и телефон и покинул место происшествия, направившись в сторону Сухоложского поселка. Родные несколько дней пытались найти Тимофея, а затем обратились в полицию. После этого мужчина пришел домой.
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