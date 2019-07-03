Тагильские спасатели победили на областных соревнованиях

По легенде соревнований в Каменском ГО произошло наводнение, на территории 240 квадратных метров была смоделирована чрезвычайная ситуация. Спасателям необходимо было проявить себя в организации и проведении аварийно-спасательных работ. Основная задача — локализация и ликвидация ЧС после наводнения.

Дистанция включала в себя непрерывное проведение аварийно-спасательных работ в течение 36 часов. В частности, спасение людей при сложном рельефе окружающей среды, поисковые операции, работу с навигационным оборудованием, оказание первой помощи «пострадавшим», работу с аварийно-спасательным, пожарным и газоспасательным снаряжением, преодоление препятствий и решение ситуационных задач.