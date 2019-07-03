В Екатеринбурге экстренную посадку совершил военный самолет
Сегодня, 21:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из двигателей, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет экстренно приземлился в Кольцово. Обстоятельства инцидента уточняются.
По словам собеседника агентства, посадка прошла благополучно. Причины технической неисправности неизвестны.
Напомним, 27 июня в Бурятии при посадке самолет врезался в очистные сооружения и загорелся. В результате ЧП пострадали 22 человека и погибли два члена экипажа.
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