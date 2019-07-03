В Екатеринбурге на два года сдвинули дату запуска цеха «Водоканала»
Мэрия Екатеринбурга и «Водоканал» не смогли согласовать дату запуска цеха сушки иловых осадков, сообщает «Джаст медиа».
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что цех будет запущен в 2020 году, а исполняющий обязанности руководителя «Водоканала» Владимир Коромыслов 2 июля сообщил, что цех запустят в 2022 году. Для завершения строительства предприятию необходимо получить 300 миллионов рублей областных субсидий. Общая стоимость проекта — 600 миллионов рублей. Финансирование в равных долях осуществляется из средств «Водоканала» и областной казны.
Депутат Александр Колесников пояснил корреспондентам издания, что данная сумма будет выделена в 2020 году. Строительство запланировано по причине неприятного запаха в районе Химмаша, было установлено, что для решения проблемы необходим цех по сушке иловых осадков. В 2019 году сообщалось, что объект заморожен.