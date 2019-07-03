В Екатеринбурге на два года сдвинули дату запуска цеха «Водоканала»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что цех будет запущен в 2020 году, а исполняющий обязанности руководителя «Водоканала» Владимир Коромыслов 2 июля сообщил, что цех запустят в 2022 году. Для завершения строительства предприятию необходимо получить 300 миллионов рублей областных субсидий. Общая стоимость проекта — 600 миллионов рублей. Финансирование в равных долях осуществляется из средств «Водоканала» и областной казны.