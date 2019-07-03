В Екатеринбурге общественники спасают от сноса старинное здание аэровокзала
Сегодня, 09:12ОбществоФото: Страница организации "Реальная история" в соцсети
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Общественники просят признать памятником архитектуры здание аэровокзала аэропорта Уктус в Екатеринбурге, об этом сообщает на своей странице в соцсети движение «Реальная история».
Сюжеты: Екатеринбург
Заявители направили обращение в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Общественники поясняют, что именно с аэропорта Уктус началось авиасообщение с поселениями тайги Западной Сибири и Урала. Здание аэровокзала построено еще до Великой Отечественной войны и является одним из немногих, сохранившихся в первозданном виде.
Здание аэропорта находится на территории, запланированной под строительство нового Южного автовокзала, общественники полагают, что его планируют снести.
Если по зданию будет принято положительное заключение, то его можно будет внести в реестр памятников архитектуры.
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