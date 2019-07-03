В Екатеринбурге общественники спасают от сноса старинное здание аэровокзала

Заявители направили обращение в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Общественники поясняют, что именно с аэропорта Уктус началось авиасообщение с поселениями тайги Западной Сибири и Урала. Здание аэровокзала построено еще до Великой Отечественной войны и является одним из немногих, сохранившихся в первозданном виде.

Здание аэропорта находится на территории, запланированной под строительство нового Южного автовокзала, общественники полагают, что его планируют снести.