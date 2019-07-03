В Екатеринбурге перед приездом Путина силовики ловят нелегалов
Сегодня, 08:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Перед приездом президента России Владимира Путина на саммит GMIS в Екатеринбурге усилены меры безопасности, сообщает «УралПолит».
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Силовики проверяют мигрантов, за минувший вечер были проверены более сотни человек. В основном проверки проходят на рынках и стройплощадках. Сообщается, что на привычный уклад жизни екатеринбуржцев данные мероприятия не повлияют.
Напомним, GMIS пройдет в столице Урала с 9 по 11 июля. СМИ сообщают, что саммит посетит президент России, однако официально данная информация пока не подтверждена.
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