В Крыму прекращены поиски уральского дайвера, пропавшего 13 июня

Активные поиски результатов не дали, шансов найти дайвера живым почти нет, считают эксперты. О ситуации оповещены спасатели и службы, которые дежурят на пляжах. Также уведомлены сотрудники прибрежных пансионатов.

Скорее всего, его могло подхватить течение — и вынести к берегам Украины, в Херсонской области,цитирует Е1 эксперта экстренной службы.