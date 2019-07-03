В Крыму прекращены поиски уральского дайвера, пропавшего 13 июня

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МЧС Крыма сообщило о прекращении активной фазы поисков дайвера из Екатеринбурга Дмитрия Осипова, пропавшего во время погружения 13 июня, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Активные поиски результатов не дали, шансов найти дайвера живым почти нет, считают эксперты. О ситуации оповещены спасатели и службы, которые дежурят на пляжах. Также уведомлены сотрудники прибрежных пансионатов.
Скорее всего, его могло подхватить течение — и вынести к берегам Украины, в Херсонской области,цитирует Е1 эксперта экстренной службы.
Вместе с Дмитрием в день пропажи ныряли двое его товарищей, во время всплытия они запутались, а когда вынырнули, Дмитрия нигде не было.
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