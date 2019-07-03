В Нижнем Тагиле хулиганивших на путях подростков вычислили по заметному велосипеду
Сегодня, 08:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полицейские Нижнего Тагила установили личности подростков, хулиганивших на железнодорожных путях, благодаря заметному велосипеду и внимательности машиниста электрички, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 июня от машиниста поезда «Екатеринбург — Нижний Тагил» в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на путях близ станции «Шайтанка» хулиганят подростки. Дети подкладывают на рельсы камни, что может привести к сходу состава. Машинист пояснил, что видел двоих детей и брошенный близ путей велосипед яркого цвета.
Сотрудники ПДН в течение часа смогли установить кому принадлежит заметный велосипед. Оказалось, что на путях хулиганили восьмиклассники из Николо-Павловска. С ребятами проведена разъяснительная работа. На родителей школьников составлен протокол об административном правонарушении.
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