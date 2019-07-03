В Нижнем Тагиле хулиганивших на путях подростков вычислили по заметному велосипеду

21 июня от машиниста поезда «Екатеринбург — Нижний Тагил» в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на путях близ станции «Шайтанка» хулиганят подростки. Дети подкладывают на рельсы камни, что может привести к сходу состава. Машинист пояснил, что видел двоих детей и брошенный близ путей велосипед яркого цвета.